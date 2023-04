Pâques à l'heure du chocolat végétal.

A en croire une étude que le géant Barry Callebaut avait dévoilée début 2022, cette dynamique correspond à une attente de la part des consommateurs. En France, 60% des 18 à 44 ans attendraient des marques de chocolat davantage de recettes et de textures en phase avec le chocolat végétal. Réalisée au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Pologne, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Australie, cette analyse démontrait la progression de la consommation du chocolat sans ingrédient d'origine animale : début 2020, seulement 25% des consommateurs dans le monde mangeaient du chocolat végétal et ses dérivés, contre 64% à fin 2021.

D'après les données de ProVeg International, cité par le média Vegconomist, les recettes végétales constituent les innovations les plus dynamiques au sein de l'industrie de l'or noir. Le nombre de lancements de nouvelles confiseries du genre a bondi de 71% entre octobre 2017-septembre 2018 comparé à octobre 2021-septembre 2022.

En plus de l'intolérance au lactose, les consommateurs choisissent d'acheter du chocolat végétal pour protéger le bien-être animal.

La protection de l'environnement est moins un argument puisque la filière du cacao est génératrice d'émissions carbone. Selon l'Ademe, un kilo de chocolat émettrait l'équivalent d'environ 5 kg de CO2. Ce n'est pas tant le transport qui pose problème mais en premier lieu la déforestation et la production qui comptent pour 70% de cette empreinte carbone.

En Suisse, on a peut-être trouvé la solution en appliquant les principes de la viande de synthèse aux cellules du cacao cultivées en laboratoire. Des chercheurs de l'Université des sciences appliquées de Zurich sont en effet parvenus à mettre au point un chocolat cellulaire. Tout l'enjeu scientifique consiste à ponctionner des cellules dans le but de produire les polyphénols, les fameuses molécules antioxydantes contenues dans le cacao qui servent bien souvent de prétexte pour s'offrir un énième carré de chocolat...