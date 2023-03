Papyrus Palace, une exposition toute en verdure à la Maison culturelle d’Ath

Artiste du quotidien, Bernard Hubot compose avec la Nature. Les plantes, les insectes, les autres sont à la fois inspiration et compositions. Dresseur de papyrus, la plante africaine est au centre de son travail et rythme sa vie. Chez lui, la limite entre la maison et le jardin est floue, l’un pénètre l’autre et inversement.

L’exposition "Papyrus Palace", déplace son laboratoire verdoyant à la Maison culturelle d’Ath. Du 28 mars au 17 juin, chaque pièce, plante, humain, oiseau, insecte devient un terrain de jeu pour l’artiste. Le visiteur se mue dans cette exposition qui respire, les œuvres sont une ode au vivant.