Papouasie-Nouvelle-Guinée : un pays entré dans une nouvelle ère

La Papouasie-Nouvelle-Guinée détient une grande diversité géographique et culturelle dans cette région du monde où coexistent pas moins de 800 langues et tout autant de tribus. Un pays rempli de richesses, qui dispose d’importantes réserves minières, pétrolières et gazières, mais qui ne profitent qu’à un très petit nombre. Une grosse majorité d’habitants survivent face à la pauvreté et la corruption et la violence règnent en maître. Ces richesses ont provoqué un boom immobilier ces dernières années et l’on voit émerger une riche bourgeoisie.

Et entre l’attachement des anciens aux coutumes ancestrales et l’envie d’une jeunesse de s’occidentaliser, c’est aujourd’hui un pays contrasté où toute l’identité et la culture papoue risquent de disparaître. Sans compter les gigantesques forêts vierges victimes de l’exploitation intensive des forêts par des compagnies internationales, privant les habitants de leurs terres alors que la plupart d'entre eux vivent encore de l’agriculture, et réduisant drastiquement une faune et une flore pourtant riche et diversifiée. Conséquence, beaucoup de jeunes fuient les campagnes et finissent par rejoindre les gangs des villes. Port Moresby est d’ailleurs l’une des capitales les plus dangereuses au monde. Le reporter a pu suivre des gangs des bidonvilles qui vivent de braquages, vols et trafics de voiture – avec des armes qu’ils fabriquent eux-mêmes avec les moyens du bord.