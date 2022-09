Papouasie-Nouvelle-Guinée: un "important" séisme fait un mort

Un séisme de magnitude 7,6 dimanche dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait au moins un mort et plusieurs blessés graves et entraîné des dégâts sur des bâtiments.

La députée Kessy Sawang a fait état sur son compte Facebook d'une personne décédée dans sa circonscription, ensevelie sous un torrent de boue, à Matoko, un village situé dans les montagnes. Des personnes, gravement blessées, ont transportées par avion vers un hôpital, a-t-elle ajouté.

Les "dégâts sont importants", a affirmé l'élue, disant redouter que le bilan humain ne soit plus lourd dans les villages situés dans le massif des monts Finisterre et dans certaines régions du littoral.

Des "personnes et des maisons ont été ensevelies et détruites", a-t-elle ajouté.

Dans la ville de Goroka, située dans la région montagneuse de l'est du pays, des images envoyées par des habitants à l'AFP ou publiées sur les réseaux sociaux ont montré des stores et des fenêtres se détachant des murs de l'université fissurés par la secousse.

Des habitants de Madang et Lae, villes proches de l'épicentre, ont affirmé à l'AFP que la secousse a été particulièrement puissante.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à la capitale Port Moresby, située à environ 480 kilomètres.

L'Institut américain d'études géologiques (USGS), qui avait initialement émis une alerte au tsunami, l'a rapidement levée.

L'USGS a toutefois signalé qu'il pourrait y avoir "des fluctuations mineures du niveau de la mer dans certaines zones côtières".

Le Premier ministre James Marape a exhorté la population à demeurer prudente et à se réfugier sur les hauteurs.