Papouasie-Nouvelle-Guinée : la mode des sacs "bilums" fait le bonheur des tisserandes.

Les femmes les plus défavorisées de Port Moresby apportent le fruit de leur travail sur des étals des bidonvilles au risque de se faire dépouiller de leur stock. "C’est une bonne source de revenus pour ma famille. je fabrique des bilums et je gagne de quoi assurer ma vie quotidienne", explique Cathy Wariapa, 35 ans, qui vend ses sacs tous les week-ends dans un endroit plus sûr : dans l’enceinte d’un hôtel. "Parfois, nous ne vendons pas. Quand il n’y a pas d’acheteurs, nous les ramenons".

Les sacs sont généralement fabriqués et portés par des femmes mais les hommes de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont de plus en plus nombreux à les porter autour du cou. "Si une femme ne porte pas de bilum, on dit que ce n’est pas une femme", explique Maureen Charlie. Quand elle en porte un, elle dit avoir "l’impression d’être une femme et de venir de Papouasie-Nouvelle-Guinée".

Les précieux sacs sont souvent offerts aux amis et à la famille ou alors utilisés lors de rituels de bienvenue, parfois déposés au sol devant les invités. Mais la technique du tissage des sacs, dont elles ont hérité de leurs mères et grands-mères, n’est pas seulement, pour elles, une question d’argent. "Nous pouvons faire du bilum à tout moment, pour toujours", affirme Betty Nabi. "Nous ne nous arrêterons pas."