Papinade, 6 buts, le premier de Wilmots : France - Belgique de 1992, une propagande pour le football

Le 25 mars 1992, soit il y a trente ans, la France accueille la Belgique pour une rencontre amicale. Le duel semble déséquilibré, les Français disputant ce match en vue de l'Euro 1992 qui se tiendra moins de trois mois plus tard en Suède. Les Diables Rouges ne sont pas qualifiés pour le championnat d'Europe.

A la 27e minute, Philippe Albert réalise un joli une-deux avec Luc Nilis et ouvre le score d'un délicieux extérieur du pied gauche. La France se rebiffe et Jean-Pierre Papin rétablit l'égalité à la 40e sur penalty. La partie s'emballe en cette fin de première période... A la 44e, Enzo Scifo convertit lui aussi un penalty. Pascal Vahirua fait 2-2 dans la minute qui suit.

46e minute : Marc Wilmots, monté à la pause, réalise une belle reprise de volée et redonne l'avantage aux Belges, inscrivant au passage son tout premier but sous la vareuse nationale. A cinq minutes du terme, les voisins filent vers un partage lorsque JPP, encore lui, plante une papinade, une reprise acrobatique dont il avait le secret. 3-3, une rencontre de football particulièrement spectaculaire.

Les Français seront éliminés au premier tour de l'Euro, terminant troisièmes de leur groupe derrière la Suède, pays organisateur, et le Danemark, vainqueur surprise de la compétition.

La composition française : Martini, Angloma, Sauzee, Boli, Petit, Casoni, Deschamps, Perez, Papin, Cantona et Vahirua

La composition belge : Preud'homme, Crasson, Grün, Albert, Van der Elst, Borkelmans, Walem, Scifo, Boffin, Degryse et Nilis

Les buts : 27e Albert (0-1), 40e Papin (1-1, pen), 44e Scifo (1-2, pen), 45e Vahirua (2-2), 46e Wilmots (2-3) et 85e Papin (3-3)