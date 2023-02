Papier peint Mauvais drap, revue littéraire au titre abracadabrant

Papier peint Mauvais drap est un objet-livre au format oblong de 15 sur 28 cm. Imprimé sur un beau papier, il comprend un choix de textes et un cahier d’images avec des reproductions de photos et de peintures. Louis Everaert et Hadrien Verlinden mêlent leurs excellentes productions en dissolvant leur identité. La revue paraîtra deux fois par an. Le thème du premier numéro : Un lieu en Belgique.

Eugène Savitzkaya et Erik Lindner voyagent entre Liège et Seraing. William Cliff et Stéphane Cunescu investissent Bruxelles. Ivan Alechine convoque l’ailleurs. Moniek Van Meire et/ou Franck Venaille élisent le corps comme lieu de l’écriture... Yves di Manno, le directeur de la collection Poésie/Flammarion, signe un texte réflexif qui a valeur de manifeste. Rappelant l’apport de Daniel Fano à la revue Luna-Park, il indique une possible direction qui définirait la ligne éditoriale de Papier peint Mauvais drap. La revue fait avec humour un clin d’œil à des formes libres jusqu’à emprunter au Journalism le ton et la tournure de la brève.

Papier peint Mauvais drap, un titre abracadabrant, peut-être prépubère, dixit Stéphane Cunescu, le rédacteur en chef de la revue.

Information sur le site : papierpeintmd.com

Stéphane Cunescu, au micro de Pascal Goffaux