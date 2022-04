Papier en hausse, monde de la presse en pleurs

En temps normal, lorsque vous parliez de l’avenir avec un patron de presse, il vous disait immédiatement que son grand défi, c’est la digitalisation de son métier. Aujourd’hui, il vous parlera avec angoisse du prix du papier.

Dans la presse quotidienne, l’achat de papier représente parfois plus d’un tiers du coût de revient de fabrication d’un journal. Le problème aujourd’hui, c’est qu’un peu partout en Europe, les éditeurs de journaux ne savent plus où trouver du papier. Et quand ils trouvent, ce papier est devenu hors de prix. Depuis le début de l’année, l’un des plus importants éditeurs de magazines en Belgique reconnaissait que les nouveaux contrats entrants en vigueur se font avec des hausses de prix de 60 à 100%. La tonne de papier est en effet passée de 400 à 700 euros en quelques mois et elle pourrait franchir la barre des 800 euros durant cet été. En France, plus de 300 titres nationaux et régionaux ont d’ailleurs été frappés à la porte du Premier ministre pour demander de l’aide, car face à une telle hausse du prix, il n’y a pas 36 solutions. Soit les éditeurs de journaux et de magazines refilent une partie de la hausse à leurs lecteurs, mais c’est très difficile à faire et c’est loin de compenser la hausse des coûts. Soit ils dégradent l’offre éditoriale, autrement dit, ils réduisent la pagination (le nombre de pages par numéro), soit ils réduisent le grammage du papier (sa qualité), soit ils réduisent leur tirage (le nombre d’exemplaires fabriqués), soit c’est un mélange des quatre à la fois…