Papers, Please : une dystopie dans le creux de la main

Notre jeu mobile de la semaine n’est pas nouveau. Il est sorti en 2013 sur PC et Mac, puis en 2014 sur iPad. Mais ce titre atypique, créé par Lucas Pope, n’était pas encore disponible sur iPhone et Android. Il le sera ce vendredi 5 août. L’occasion de le (re)découvrir et de (re)plonger dans son univers si particulier.

Vos papiers, s’il vous plaît

Papers, Please vous plonge dans la République fictive d’Arstotzka. Tout juste tiré au sort pour devenir agent de l’immigration, votre tâche consiste à décider du sort des personnes qui se présentent à votre guichet.

À vous d’examiner les documents qui vous sont présentés, et de faire le tri en respectant certaines règles strictes (notamment si les données correspondent, si les documents ne sont pas falsifiés, etc.). Le tout en faisant le moins d’erreurs possible afin de ne pas impacter votre salaire. Car oui, vous avez une famille à nourrir et des charges à payer. Et chaque personne qui se présente à votre guichet vous rapporte de l’argent.

Si vous parvenez à tenir la cadence pendant 31 jours, la fin du jeu sera plutôt “heureuse”. Dans le cas contraire… on vous laisse découvrir ce que Papers, Please vous réservera.