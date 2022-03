Paolo et Nino F., le conducteur et son cousin à l'origine du drame de Strépy-Bracquegnies

Paolo F. était connu de la justice. Il a été déchu du droit de conduire en 2017 avant de suivre et de réussir des examens de réintégration (pratique, théorique, médical et psychologique). "Aucun des deux n'a d'antécédents correctionnels" explique Damien Verheyen, substitut du procureur du roi de Mons. "Mais un des deux a des antécédents en matière de roulage. Je n'en connais pas la nature exacte et je ne suis pas en mesure de dire s'il s'agissait du passager ou du conducteur", précise-t-il.

Un juge d'instruction a été saisi du chef de meurtre. Les deux personnes sont actuellement en détention préventive et devraient être présentées devant la Juge d'instruction Dans la soirée.

Une enquête est donc ouverte pour meurtre mais les faits pourraient être requalifiés d'homicide involontaire. Cela dépendra des résultats des tests sanguins puisque l'un d'eux a subi des examens toxicologiques pour détecter la présence de drogue ou d'alcool. Les premiers résultats font état de 0,29mg/ litre d’aire alvéolaire expiré pour le chauffeur, Paolo F.

Rien ne permet donc de déterminer s'il s'agit d'un acte délibéré ou non. Mais la piste terroriste est pour l'instant écartée. "Des perquisitions ont été menées au domicile des deux suspects et aucun élément relatif à une quelconque radicalisation ou à un quelconque extrémisme n'a été découvert", précise le substitut du procureur du roi de Mons.