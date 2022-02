Paola, quelques-unes des qualités d’une femme qui ne pensait pas devenir reine…

Que ce soit sous Albert et Paola ou de nos jours, être convié à un dîner officiel, en petit comité, ou à un dîner de gala, à Bruxelles ou à Laeken, c’est accéder à l’enchantement d’un art de recevoir particulièrement abouti et " à la belge " : bâtisses majestueuses, cadres enchanteurs, salons prestigieux, meubles historiques, œuvres d’art remarquables… et une table à couper le souffle !

D’abord par la qualité des mets servis, révélateurs du savoir-faire des grands chefs belges. Ensuite, par les décors éphémères que constituent les compositions florales réalisées par le personnel des serres, associées à des pièces d’orfèvrerie somptueuses.

Puis, il y a la beauté de la table : nappes damassées, argenterie héritée de nos premiers souverains, cristaux anciens réassortis de pièces commandées à la cristallerie du Val-Saint-Lambert et gravées AP, le chiffre d’Albert et Paola… Et, quand le dîner a lieu à Laeken, c’est l’assurance de prendre café et mignardises dans le grandiose Jardin d’hiver d’Alphonse Balat.