"Paola, côté jardin" : "La reine ne cache rien, je trouve cela assez moderne" confie le réalisateur

Les téléspectateurs seront sûrement touchés lors du visionnage de ce film inédit. On découvre finalement une famille simple et surtout pleine d’humanité.

Nicolas Delvaulx se remémore par exemple la première interview qu’il a réalisée avec la reine : "Au départ j’interrogeais la reine mais je vois que le roi était à côté. Il était en support, lui tenait la main et à un moment, il a voulu intervenir et là, c’est un moment magique parce qu’il y a eu un dialogue entre eux".

Bien au-delà de Paola reine, on découvre Paola épouse et mère. "Le film est intéressant parce qu’il y a un dialogue, c’est leur vie de couple aussi. Je crois qu’ils ont fait un travail important sur leur vie et qu’ils avaient envie d’en parler" indique le réalisateur.

Tout semble presque naturel dans ce documentaire. On assiste à des réunions de famille où sont aussi présents le roi Philippe et la reine Mathilde, des moments lors desquels le réalisateur laisse tourner la caméra et n’intervient même pas. "J’essaie de découvrir leur humanité. Je suis là, j’existe, j’essaie de découvrir qui ils sont réellement. Il y a donc un respect mutuel au départ. C’est un moment un peu privilégié et j’essaie de bien le traduire dans mon travail" savoure-t-il, soulignant qu’il a "rarement eu autant" de sincérité de la part d’une famille dans un documentaire.