« Paola, côté jardin » : confessions d’une reine au destin exceptionnel

Pendant les deux années de tournage, le réalisateur Nicolas Delvaulx a noué des liens privilégiés avec le Roi Albert et la Reine Paola, qui se sont livrés à cœur ouvert. Et pour la toute première fois en télévision la Reine Paola a accepté de raconter sa vie face à la caméra. La princesse Astrid, le prince Laurent et le Roi Philippe ont également accepté de témoigner dans ce documentaire inédit consacré à leur mère.

" Nous avons confié le projet à Nicolas Delvaulx, car nous avions déjà beaucoup travaillé avec lui et qu’il était toujours parvenu, non seulement à créer de la confiance, mais aussi à raconter différemment, avec rigueur et délicatesse, le parcours des personnalités auxquelles ils s’intéressent. " expliquent Sandrine Graulich, cheffe éditoriale de la Une, et Isabelle Christiaens, responsable des co-productions documentaires de la RTBF.

Un des nombreux moments forts du film est probablement cette scène magnifique où la Reine Paola lit une lettre à ses petits-enfants. Une lettre où elle parle avec émotion des rêves qu’elle avait à 20 ans et des leçons tirées de sa vie. L’amour et sa famille y occupent aujourd’hui une place essentielle.

Paola, côté jardin, un documentaire historique et inédit, à ne pas manquer ce vendredi 18 février à 20h20 sur La Une ou en replay sur Auvio.