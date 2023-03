Pantera reprogrammé pour deux dates en Allemagne

Phil Anselmo s'est excusé à plusieurs reprises suite à ses propos de 2016. Au départ, il avait déclaré que ce n'était qu'une blague et avait ensuite posté un communiqué plus détaillé :

"Chaque citoyen de ce monde entier a le droit inaliénable de vivre dans la dignité et le respect, sans haine ni oppression. Et je le pense, de tout mon cœur, malgré que je me sens coupable et défait."

"Il est de notoriété publique que nous pouvons choisir d'apprendre de nos erreurs ou de continuer sur la voie de l'insensibilité et de la destruction. Je suis totalement responsable des erreurs que j'ai commises, et je ne peux que vous donner ma parole de ne plus les commettre maintenant, par des actions, et non par de simples mots."

"Mes camarades de groupe subissent maintenant les conséquences de mon comportement, et je leur présente maintenant des excuses publiques. Jamais de toute ma vie je ne les entraînerais dans ma chute, et je leur ai suggéré en privé d'aller de l'avant sans moi."

Anselmo avait également déclaré être "dégoûté" par ses propres actions, ajoutant : "je comprendrai que l'on m'évite jusqu'à ce que je touche le fond".

Il s'était encore excusé dans une vidéo par la suite, malgré d'autres critiques de ses pairs comme Rob Flynn de Machine Head ou encore Scott Ian d'Anthrax.