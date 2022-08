Pantera : Phil Anselmo affirme que Dimebag et Vinnie Paul auraient voulu perpétuer l’héritage du groupe

Alors que de nombreux débats surgissent autour de la validité et les mérites de la fameuse reformation de Pantera avec le guitariste Zakk Wylde et le batteur Charlie Benante en remplacement des frères Dimebag Darrell et Vinnie Paul, une récente interview du chanteur Phil Anselmo refait surface et suggère que le frontman croit fermement que les frères auraient voulu voir leur héritage musical se perpétuer.

Phil Anselmo doit toujours confirmer publiquement cette reformation confirmée par le Billboard il y a peu, et on découvre aujourd’hui une interview que le chanteur a donnée un peu plus tôt cette année, après avoir déjà approché Zakk Wylde et Charlie Benante pour le remplacement.

Il expliquait à The Pit : "Dimebag et Vince ont toujours voulu laisser une trace avec ce groupe, ils ont toujours voulu qu’il soit énorme… Je pense que Dime et Vince… Je sais que Dime et Vince voudraient que l’héritage et le nom de Pantera se perpétuent… Je le sais. Ça aurait été leur rêve."

A l’époque, il n’avait toujours pas confirmé l’idée de faire renaître le groupe, étant donné que Vinnie Paul, décédé en 2018, a souvent répété qu’il ne voulait pas que le groupe se reforme suite à l’assassinat de son frère en 2004.

Le défunt batteur disait d’ailleurs en 2012 : "Sans mon frère dans le groupe, une reformation n’a aucun sens. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire d’héritage pour rendre quelques personnes heureuses. On a vécu 14 années merveilleuses ensemble, on a vendu 40 millions d’albums dans le monde, c’est plutôt extraordinaire."

Deux ans plus tard, le batteur était encore plus ferme à ce sujet : "Les gens sont égoïstes. Ils veulent ce qu’ils veulent et s’en fichent de ce que toi, tu veux. Et c’est dommage qu'il se disent que Zakk Wylde pourrait monter sur scène et qu’on dise "eh bien voilà, c’est Pantera". Non, ce n’est pas le cas, vous savez. Ce n’est pas si simple."

"Si on tirait 4 fois dans la tête d’Eddie Van Halen la semaine prochaine, est-ce que tout le monde se dirait : "Hey, Zakk, va jouer à la place d'Eddie et tu appelles ça Van Halen." Vous voyez ce que je veux dire ? C’est vraiment égoïste de la part des gens de penser cela et c’est stupide."



L’ami de Dimebag Darrell, Zakk Wylde, “Je pense que ce sera une belle chose. C’est comme lorsque nous faisons les fêtes annuelles à la mémoire de Dime. C’est une célébration à cette époque Pantera et ce sera la même chose ici. Nous fêterons le talent de Vinnie et Dime et toutes ces montagnes que Pantera a gravies et conquises. " L’ami de Dimebag Darrell, Zakk Wylde, s’est récemment exprimé autour de cette prochaine tournée sous le nom de Pantera " Evidemment, ce ne sera pas Pantera. Pantera, c’était ces quatre gars, Phil, Rex, Dime et Vinnie. Mais c’est comme quand Led Zeppelin a invité Jason Bonham à jouer avec eux, c’était phénoménal. Je l’ai dit à Jason, j’étais sidéré. C’est une bonne chose de les entendre faire de la musique à nouveau ensemble. Et je suis vraiment honoré d’en faire partie. "

Le guitariste a aussi révélé que c’était Phil Anselmo lui-même qui lui avait demandé de faire partie de cette tournée. Et bien que ce nouveau line up a reçu le feu vert des héritiers des frères Abbott, les fans s’interrogent sur ces concerts sans eux. D’autres ont aussi fait remonter les gestes racistes controversés de Phil Anselmo en 2016 – pour lesquels il s’était ensuite excusé – et affirment qu’il a "sali" la réputation de Pantera.

Vinnie Paul s’était aussi exprimé suite à ces incidents en 2016 : "Il a fait beaucoup de choses qui ternissent l’image de ce que Pantera était à l’époque et ce pourquoi nous existions. C’est triste."

Et quand on lui a parlé des rumeurs incessantes autour du fait que Zakk Wylde pourrait remplacer Dimebag dans une nouvelle mouture de Pantera, il a répondu : "Pour moi, c’est terminé depuis que Pantera est terminé. Peu de gens comprennent cela. Il y avait des raisons pour lesquelles le groupe s’est séparé. Et avec mon frère qui n’est plus là, il n’est pas question d’une reformation, point final."