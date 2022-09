Pantera et Nickelback avaient collaboré sur un titre

Comme nous le rappelle le média Guitar World, c’est en effet un solo de guitare joué par le regretté Dimebag Darrell qu’on peut entendre sur cet extrait du 5e album des Canadiens, For All The Right Reasons. Le morceau a été écrit du point de vue d’un fan de Pantera qui aimerait venger la mort tragique de Dimebag, tué sur scène en 2004 par un déséquilibré.

A l’époque de ce morceau, le frontman de Nickelback, Chad Kroeger, avait joué ce titre au frère du guitariste décédé, Vinnie Paul, lui demandant même de rejouer les parties de batterie du morceau. Vinnie Paul avait décliné la proposition, mais il avait ensuite suggéré d’utiliser un solo inédit de son frère pour embellir le titre.

Avec la permission de sa veuve, Rita Haney, Vinnie Abbott avait alors envoyé à Nickelback plusieurs prises de solo enregistrées lors des sessions des albums Vulgar Display of Power et Far Beyond Driven.

“Beaucoup de gens n’aimaient pas l’idée que nous soyons amis avec eux", expliquait le bassiste Mike Kroeger dans une interview. "Mais le monde du metal peut être un peu intense, vous savez !"

“Ce gars était une légende, comme son frère et tout le groupe. Alors, c’était juste tellement cool qu’ils ne tenaient pas compte de ça et voulaient juste qu’on soit amis parce qu’ils aimaient ce que nous faisions."

Les membres de Nickelback et de Pantera s’étaient rencontrés pour la première fois en 2002, via le guitariste d’Alice in Chains, Jerry Cantrell

“Nous avons rencontré les gars de Pantera au tout début de notre carrière", se souvient Mike. "Ils étaient fans de nous et on les voyait partout sur la route, ou quand on était à Dallas, ils venaient nous voir avec de l’alcool !".

Selon Chad Kroeger, Vinnie Paul lui aurait un jour dit – après quelques whiskys – qu’il écoutait Nickelback "tous les jours".

“Ça m’avait énormément surpris", avait déclaré Chad Kroeger à MTV en 2005. “Mais je suppose que cela vient de ce background du Sud qu’ils avaient. Et nous faisions du hard rock avec les mêmes racines, ça leur plaisait beaucoup."

En plus de cette apparition sur "Side Of A Bullet", Dimebag avait aussi participé à la cover de Nickelback qur le classique d’Elton John, "Saturday Night’s Alright for Fighting", qui faisait partie de la bande-son de Charlie’s Angels : Full Throttle avec Kid Rock.

Côté actualité, le groupe Nickelback est de retour avec l’album Get Rollin attendu pour le 18 novembre prochain. Nous avons déjà pu découvrir un premier single, "San Quentin", dont le clip officiel est sorti cette semaine :