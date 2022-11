Pantera en répétitions : les images!

Charlie Benante et Zakk Wylde sont les deux " nouveaux venus ", en lieu et place des frères Vinnie Paul et Dimebag Darrell, tous deux décédés. Ils s’ajoutent aux membres restants Philip Anselmo et Rex Brown.

Dans ces quatre photos partagées par Charlie Benante, on retrouve les musiciens à New Orleans. Il a ajouté en commentaires : " Deux semaines à NOLA avec les gars. Beaucoup de boulot mais comment pourrait-il en être autrement. Il y a tellement de cœur et d’âme dans cette musique, et cet amour pour Vinnie et Dime, pour les fans, et la musique que ces quatre gars ont créée. J’adore jouer ces chansons, elles sonnent bien ! C’est riche en émotions, ça commence à me frapper de plein fouet… on vous voit bientôt, il me faut un verre ! "

Pantera attaquera ses premières dates en Amérique Latine le mois prochain, notamment au Mexico’s Hell & Heaven Fest et au Monterry Metal Fest, puis à l’affiche de trois Knotfests en Colombie, au Chili, et au Brésil.

Le concert prévu à Santiago, au Chili, a dû être changé de salle à trois reprises pour pouvoir accueillir le public enthousiaste.

Le dernier concert de Pantera en Europe remonte à 2000, à la sortie du dernier album Reinventing The Steel.