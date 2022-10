Pantera déplace son concert au Chili dans une plus grande salle

La fameuse reformation de Pantera connaît un beau succès pour la première date de concert annoncée : le show prévu à Santiago au Chili s’est vendu si rapidement que le groupe a décidé de le déplacer dans une salle qui fait 3 fois la capacité de la précédente.

La date du 13 décembre au Teatro Caupolicán, une salle pouvant accueillir 5400 personnes, a donc été déplacée la veille, le 12 décembre à la Movistar Arena, d’une capacité de 17.000 personnes. En plus de cela, Sepultura a été ajouté à l’affiche.

Comme annoncé précédemment, Les membres originaux de Pantera, Phil Anselmo (chant) et Rex Brown (basse) ont "ressuscité" le groupe en engageant Zakk Wylde et le batteur d’Anthrax, Charlie Benante, pour remplacer les défunts frères Abbott : Dimebag Darrell et Vinnie Paul.

Le concert à Santiago n’est pas le premier qu’ils donneront, mais c’est le seul où ils sont en tête d’affiche. Pour les autres dates, le groupe fera des apparitions dans des festivals en Amérique Latine, comme le Hell & Heaven Open Air et le Monterrey Metal Fest à Mexico, ou encore le Knotfest en Colombie, au Chili et au Brésil.

Alors que certains fans discutent le fait de décrire cet événement comme une "reformation" à proprement parler, Zakk Wylde, le guitariste, a expliqué qu’il s’agira plus d’une "célébration". Il explique à Ultimate Guitar : "C’est juste Phil, Rex et quelques potes à lui qui rendent hommage à Dime, Vinnie, et leur œuvre. C’est une célébration de Pantera et de tout ce qu’ils ont accompli. C’est comme ça que je vois la chose."

Un peu plus tôt, Zakk Wylde a confié dans une interview qu’il devait toujours apprendre les titres de Pantera à la guitare. Et pour au moins quelques titres, il devrait jouer avec les instruments et le matériel du défunt guitariste Dimebag Darrell.