Pantera de retour en Europe après 22 ans

On a découvert hier les premières dates européennes de la tournée de la reformation de Pantera.

Le groupe, composé des membres originaux Phil Anselmo (chant) et Rex Brown (basse), ainsi que du guitariste Zakk Wylde et du batteur d’Anthrax Charlie Benante, jouera au Rock Am Ring et au Rock Im Park en Allemagne les 2 et 4 juin prochain.

D’autres artistes comme Tenacious D, Evanescence, Papa Roach, Machine Gun Kelly et Die Toten Hosen sont également à l’affiche du Rock Am Ring mais on ne connaît pas encore les horaires exacts des concerts.

Quant à la tournée en Amerique du Sud, on apprend qu’elle connaît un beau succès puisque le groupe a récemment annoncé que le show prévu à Santiago au Chili s’est vendu si rapidement qu’il a décidé de le déplacer dans une salle qui fait 3 fois la capacité de la précédente.

Le dernier concert de Pantera en Europe remonte à 2000, à la sortie du dernier album Reinventing The Steel. Aucune autre date n’a encore été annoncée mais comme le Rock Am Ring a lieu au début de la saison des festivals, on peut espérer que Pantera sera à l’affiche d’autres grands événements du genre…

Affaire à suivre !