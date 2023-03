Panoramas, vues exceptionnelles ou plus anecdotiques : comment gère-t-on le paysage urbain ?

La Commission royale des Monuments et Sites déplore d’ailleurs un manque d’outil pour protéger les vues. Dans la revue Bruxelles Patrimoine, elle indique : "Si différents outils sont destinés à assurer le maintien d’un environnement de qualité directement autour des biens classés, il n’existe pas véritablement d’outil spécifique au secteur du patrimoine qui permette de sauvegarder une vue urbaine à valeur patrimoniale."

A titre d’exemple, la Commission avait alerté sur l’impact de l’élévation de la tour The One sur les Arcades du Cinquantenaire. Cela n’a pas empêché sa construction. "The One est un cas qui montre bien que les questions de panoramas, c’est une question de point de vue – sans mauvais jeu de mots, affirme Géry Leloutre. Elle a été construite à un moment où on pensait que tout le quartier allait être à la même hauteur (14 tours étaient prévues, le projet a été revu depuis). A ce moment-là, on avait considéré que l’amélioration de l’espace publique et l’image générale du quartier européen étaient plus importantes que la 'bête question' de savoir si le ciel devait passer dans les Arcades du Cinquantenaire."