Panoramas à couper le souffle, couleurs, forêts, prés, histoire et patrimoine : la grande richesse des balades à Theux

Mais nous avons très vite soif de nature, de grands espaces, de senteurs campagnardes et forestières. Theux et ses villages vous offrent ce cadeau, et d’abord cette petite merveille non loin de la Reid : la charmille d’une exceptionnelle longueur. "Elle fait 576 mètres, ce n’est pas mal, surtout qu’elle a été érigée en 1885" précise Christian Voss. Pour s’y rendre, "les courageux peuvent partir du centre de Theux, tout est balisé. Ou alors plus simplement en venant stationner près de l’école de sylviculture, près de l’internat. Ou encore en profiter pour visiter et stationner au village de Vert-Buisson qui est un très ancien village qui se trouve à peine à deux kilomètres."

Des circuits pédestres aux points de vue exceptionnels