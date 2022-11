Panneaux solaires, cantine végane, urine recyclée : le club de foot britannique Forest Green Rovers, un champion d'écologie

"Quand le club est devenu végan, ça a été un grand choc pour les supporters. On était habitué depuis toujours à manger nos hot-dogs et nos tourtes à la viande les jours de match et tout d’un coup, on ne pouvait plus. Et dans le café, tout d’un coup, plus du lait de vache mais du lait de soja ou d’avoine ! Ça a pris un peu de temps pour s’adapter", confie-t-il avec un grand sourire.

"Beaucoup d’autres clubs nous trouvent bizarres, mais j’espère que, progressivement, avec le temps, nous pourrons les convaincre que nous sommes peut-être un peu l’avenir et que c’est ainsi que les choses doivent se passer."