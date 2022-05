Panneaux photovoltaïques, une face cachée controversée

Le problème c’est que 70% des panneaux solaires produits dans le monde et 95% des "wafers" qui composent les cellules solaires proviennent de Chine… Un marché où l’Europe est donc largement à la traîne.

Mais que peut réellement faire l’Europe ? Nous nous sommes tournés vers une députée européenne, belge, à savoir Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. D’après elle, on pourrait aller beaucoup plus loin : "On devrait appliquer le devoir de vigilance, tel que nous l’avons proposé au niveau du Parlement [européen], avec des mécanismes de sanctions qui permettent d’attaquer en justice des entreprises qui, en toute connaissance de cause, ont été partie prenante d’une chaîne de production dans laquelle on a pu démontrer qu’il y avait des abus de droits de l’homme ou des abus environnementaux."

On en arrive probablement à la même conclusion que vous, à savoir que faire des économies, défendre les droits de l’homme et se détourner des énergies fossiles, eh bien tout cela n‘est pas toujours facilement conciliable.