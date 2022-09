Panneaux photovoltaïques : surcoûts tarifaires pour les clients chez certains fournisseurs

Pour les petits producteurs d’énergie verte, c’est la double peine. Après le tarif prosumer (contraction de producteur et consommateur en anglais, ndlr.), une redevance annuelle forfaitaire d’application depuis 2020 pour participer au financement de l’utilisation du réseau, voilà que des détenteurs de panneaux photovoltaïques ont reçu un courriel de la société Mega pour leur annoncer qu’il leur sera imposé un supplément.

Arnaud est l’un de ces clients : "J’ai fait un calcul, ça devrait être un peu plus de 60 euros par mois. Et par an, ça fait entre 750 euros et 850 euros."

Or, Arnaud vient d’installer ses panneaux. Cette augmentation tarifaire constitue pour lui un manque à gagner, comme pour les autres particuliers qui ont décidé d’investir dans les énergies renouvelables. "Je viens d’investir dans les panneaux photovoltaïques au mois de mai dernier. Ça fait 5 mois et il y a déjà un changement par rapport à ce qu’on m’avait promis. Donc, qu’est-ce qui va m’arriver dans 6 mois, dans un an ou dans deux ans. Un investissement comme celui-là c’est pour 10 ou 15 ans au minimum."