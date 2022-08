Panneaux photovoltaïques : plus que jamais rentables et attractifs

L’été particulièrement ensoleillé que nous connaissons ainsi que la hausse des prix de l’électricité poussent de nombreux Belges à se tourner vers la solution solaire. Installer des panneaux photovoltaïques reste un investissement relativement important. Comptez environ 6000 à 8000 euros, pour lesquels vous pouvez bénéficier de prêts verts à taux zéros.

Et même si les coûts liés à l’installation de panneaux photovoltaïques ont augmenté, ces derniers restent, plus que jamais, une alternative rentable. "L’installation est un peu plus chère mais elle sera plus vite rentabilisée parce que le prix de l’électricité est très élevé et ne risque pas de diminuer malheureusement, c’est donc une bonne opération à long terme" commente Pierre Mattelaer, responsable technico-commercial chez Solis.