Panneaux photovoltaïques : de plus en plus de Belges veulent du soleil dans leurs futures factures

Avec l’augmentation des prix de l’énergie, de plus en plus de particuliers installent des panneaux solaires pour ensoleiller une facture qui fait inexorablement grise mine. En seulement quelques mois, les commandes ont doublé, voire triplé. A tel point que les installateurs de panneaux photovoltaïques ont du mal à suivre le rythme.

Des devis et des commandes qui ont doublé

La récente et importante hausse du prix de l’électricité fait réfléchir bien des Belges quant à la maîtrise de leur portefeuille énergétique. Pour ce faire, ils sont nombreux à vouloir installer des panneaux solaires pour soulager leurs finances.

En seulement quelques mois, le nombre de devis et de commandes a littéralement flambé. Jean-François Bragard, administrateur d’Enersol, nous confirme cette tendance : " Pour les demandes de devis, on comptait plus ou moins 150 demandes par mois avant l’augmentation du prix de l’électricité. Depuis les mois de septembre et octobre, c’est monter progressivement à 300 demandes par mois. En termes de commandes, nous sommes passés de 70 à environ 150. Donc oui, clairement, cela a doublé significativement. "

Conséquence : des délais bien plus longs

Malgré la disparition de certaines aides " écologiques ", les professionnels du secteur affirment unanimement que les particuliers sont de plus en plus nombreux à s’orienter vers l’énergie solaire pour faire des économies.

Mais cet engouement, presque soudain, a un impact direct sur les délais d’une entreprise comme celle de Jean-François Bragard : " On espère que ça va se stabiliser parce que ça augmente toujours de mois en mois. Et je ne peux malheureusement pas doubler mes équipes pour répondre rapidement à la demande. En règle générale, on était plus ou moins à 2 ou 3 mois de délai. A l’heure actuelle, c’est deux fois plus long. Il faut compter environ 5 à 6 mois pour le délai d’exécution, tellement nous sommes sollicités. "

Une durée de retour sur investissement qui fond comme neige au soleil

Sans conteste, la hausse du prix de l’électricité a poussé de nombreux Belges à investir dans les panneaux photovoltaïques. L’espoir est donc de réaliser de réelles économies grâce à cette technologie qui permet de réduire nettement la facture d’énergie annuelle.

Pour Benjamin Wilkin, directeur de l’Association pour la promotion des énergies renouvelables, l’investissement est certain à moyen terme : " En 2021, il y a eu une recrudescence du solaire chez le particulier. Et on pense que 2022 va être assez importante car de nombreuses personnes nous posent des questions à ce sujet, à la suite de l’augmentation du prix de l’électricité. Clairement avec un emplacement solaire, on maîtrise un tiers à la moitié de sa facture sur 25 ans. De plus, le prix des panneaux est deux fois moins cher aujourd’hui. On est à un moment où le photovoltaïque se vend tout seul. Même s’il n’y a plus de primes ou de certificats verts en Wallonie, par exemple, c’est bien plus intéressant aujourd’hui qu’hier. Il y a un an, on était à un temps de retour sur investissement d’environ 10 ans en région wallonne. Aujourd’hui, on passe certainement à 7 ans voire moins pour une installation qui va durer environ 25 ans. Donc oui, c’est intéressant puisqu’on peut maîtriser sa facture d’électricité et la réduire jusqu’à 50% pendant la durée de vie du système. "

Une technologie bien plus accessible et bien plus mature

Pour les experts du solaire, l’intérêt du particulier pour cette technologie sera de plus en plus important dans la mesure où on n’attend pas une forte diminution du prix de l’électricité dans le futur. Jean-François Bragard, administrateur d’Enersol, souligne d’ailleurs les avancées technologiques comme un prix plus accessible qui explique également cet engouement : " En 2012-2013 pour une installation classique de ménage, on était facilement à des prix de 15 à 20.000 euros. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 5 à 8000 euros. Même si depuis le début de l’année, on a eu pour la première fois dans la filière une hausse du prix des panneaux de 15 à 20% … Cela reste nettement plus abordable que dans le passé. C’est sans compter sur le fait que cette technologie est très mature et très bien maîtrisée. "

Plus que jamais la hausse du prix de l’électricité a donné un coup de jus dans le secteur du photovoltaïque. La filière du solaire est amenée à se développer encore plus à l’avenir, tant les particuliers craignent que les prix de l’énergie continuent à flamber.

A noter que les spécialistes en la matière remarquent que de nouveaux acteurs, attirés par les rayons dorés et les belles perspectives du marché solaire, proposent des offres qui ne sont pas rentables. Il s’agit donc de prendre le temps de bien choisir son installateur, et de ne pas hésiter à comparer plusieurs devis pour faire de réelles économies.