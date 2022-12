Panneau publicitaire illégal place De Brouckère : Coca-Cola obtient une première victoire au Conseil d’Etat

Septembre 2019, le permis arrive à échéance. Coca-Cola qui semble avoir oublié de renouveler ses autorisations dans les temps, introduit une demande de régularisation. Mais en juin 2021, la décision tombe : la demande est refusée. En septembre 2021, un procès-verbal est dressé : Coca-Cola doit éteindre son enseigne. L’entreprise contre-attaque et introduit un recours auprès de la Région bruxelloise. Recours rejeté.

Pour quelles raisons ? L’écran, affichant le logo du géant américain des sodas avec les mentions "Drink" et "Ice cold", était déjà en infraction. De plus, le bâtiment sur lequel trône l’écran est inscrit sur la liste de sauvegarde et situé dans une zone de protection du Passage du Nord et de l’Hôtel Métropole, tous les deux classés. Ce qui justifie le refus du permis selon la Région.

Autre justification : le PPAS (Plan particulier d’aménagement du Sol) Quartier Anvers-Alhambra a été abrogé en mars 2021, bien après la fin du permis Coca-Cola. Si bien que pour la Ville et la Région, c’est la nouvelle réglementation qui s’applique: elle n'autorise pas ce genre de publicité.

Enfin : le règlement régional d’urbanisme (RRU) interdit aussi les écrans publicitaires LED, qui plus est sur des bâtiments publics, ce qui est le cas du Continental, propriété de la Ville de Bruxelles. L’écran, selon la Région, porterait atteinte à l’esthétique de l’immeuble.