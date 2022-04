Panne, miracle mécanique, buée et maux de tête : Thierry Neuville revient sur ses galères croates

Thierry Neuville a, comme souvent ces derniers mois, vécu une journée très mouvementée sur les spéciales du Championnat du Monde des Rallyes. Alors qu'il occupait une très belle deuxième place à 12.5 secondes de Kalle Rovanpera à mi-journée, le pilote Hyundai a été victime d'un problème d'alternateur et a dû pousser sa voiture sur une distance de 800 mètres pour rejoindre le parc d'assistance. Il a écopé de 40 secondes de pénalité après avoir pointé en retard.

Epuisé, mais pas abattu, TN est remonté de la quatrième à la deuxième place du général, mais il accuse désormais plus d'une minute de retard (1:04.0) sur le prodige finlandais, intouchable ce vendredi.

"Je suis fatigué !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. Mais encore une fois, on a réussi à limiter les dégâts, qui auraient pu être colossaux. On a dû mécaniquer sur le routier en fin de matinée pour réparer la voiture et la ramener jusqu'au parc d'assistance, et on est à nouveau tombé en panne 800 mètres avant d'y arriver. La courroie d'alternateur a sauté deux fois, et cela m'a empêché de rester au contact de Kalle, puisqu'on a pris 40 secondes de pénalité. C'est rare, et c'est un miracle d'avoir réussi à placer une autre courroie, parce que c'est très difficile. Mais on a réussi à ramener la voiture, et une fois encore, on n'a pas abandonné. On est là ! C'est difficile de se l'imaginer, mais pousser une voiture comme celle-ci, avec quatre roues motrices et sans direction assistée et des virages à négocier, c'est ultra-difficile ! On a vraiment galéré, on était au bout de notre souffle, et sans doute même au-delà. J'ai eu pas mal de maux de tête cet après-midi, mais on a réussi à garder notre concentration et notre calme. Avec l'expérience, on apprend. On essaie toujours de bien faire les choses, et même si aujourd'hui on n'a pas été avantagés, on essaie de jouer le championnat, de prendre des points et de se battre pour l'équipe. J'espère que nous en serons enfin récompensés."

"Cet après-midi, cela a également été compliqué au niveau des conditions, et pendant quasiment dix kilomètres, on a eu de la buée sur le pare-brise, a repris le pilote belge. Après un passage dans une grosse flaque, de l'eau est rentrée dans l'habitacle, et je n'ai plus rien vu pendant trois ou quatre kilomètres. Au fur et à mesure des kilomètres, j'ai pu y voir un peu mieux, mais c'était difficile et j'ai lâché une dizaine de secondes. Demain, je dois gérer. Je me sentais très à l'aise dans la voiture aujourd'hui, il n'y a que Kalle qui allait un peu plus vite que nous. Je pense que Toyota a toujours un petit avantage au niveau des performances de la voiture, mais nous sommes beaucoup plus proches qu'il y a trois mois au Monte-Carlo. On garde espoir, mais s'il ne rencontre pas de pépins, ce sera difficile de terminer à la première place."