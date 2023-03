Twitter enchaîne les bugs ces dernières semaines. Le réseau social avait prévenu des risques de dysfonctionnement après un "changement en interne". "Il est possible que certains aspects de Twitter ne fonctionnent pas comme attendu en ce moment. Nous avons fait un changement en interne qui a eu des conséquences inattendues. Nous y travaillons et nous donnerons des informations quand ce sera réparé", a déclaré le compte officiel @TwitterSupport à 17h20 GMT (18h20 à Bruxelles), soit lundi matin à San Francisco.

Une demi-heure plus tard, les liens fonctionnaient à nouveau et les signalements sur le site spécialisé Downdetector sont en baisse, après être montés jusqu’à plus de 8.000.