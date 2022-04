Panne d’électricité à Evere et Schaerbeek : les émissions de la RTBF interrompues, rétablissement du courant prévu vers 15h

Les communes d’Etterbeek, Evere et Schaerbeek sont touchées par une panne d’électricité, annonce Sibelga. La panne a été constatée à 12h16, ce 6 avril, et devrait être rétablie pour 14h46, précise encore le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles sur son site. Un délai qui a été allongé d'une heure. Au total, ce serait une trentaine de cabines haute tension qui devront être visitées par les techniciens. Vers 14h, la moitié des clients ont retrouvé l'électricité.

Un certain nombre de rues sont touchées, on peut citer le boulevard Auguste Reyers, l’avenue Plasky, l’avenue Rogier, ou encore la place Meiser et le boulevard Léopold II.

"C'est un poste de fourniture assez important qui alimente une trentaine de cabines, qui alimentent chacune à leur tour plusieurs rues ou un petit quartier", a expliqué un porte-parole de Sibelga. "Le poste a subi un problème technique, dont on ne connaît pas encore exactement la nature. C'est probablement une pièce qui a eu une défaillance".