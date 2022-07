Le trafic ferroviaire depuis et vers la capitale belge et sur le tronçon Nord-Midi a repris à 10h45, vendredi, a fait savoir le porte-parole d'Infrabel Frédéric Petit. Le trafic avait été interrompu une demi-heure plus tôt en raison de la défaillance d'un poste d'aiguillage et du système de signalisation.

Des retards persisteront toutefois après la panne. Ils devraient se résorber dans le courant de l'après-midi.