Et pour cause, panne paralyse une bonne partie du réseau mobile de l’opérateur téléphonique. "Des problèmes ont été rencontrés dans plusieurs endroits du pays et surtout à Bruxelles", nous confiait l'opérateur.

Une première intervention technique a été réalisée ce matin peu avant 9h. "Le problème a été résolu avant 10h. Il s'agissait d'un problème technique dans un élément de notre réseau, un routeur qui gère le trafic", nous informe l'opérateur. "Tout fonctionne à nouveau normalement pour tous les clients."