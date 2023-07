Panne auto en vacances ? Evitez le piège de certains garagistes

Connaître les prix des services de remorquage et de réparations (le coût horaire de la main-d’œuvre d’un garagiste par exemple) peut s’avérer très utile si la malchance d’une panne majeure survenait sur la route des vacances. Ces renseignements peuvent se trouver assez facilement avant de partir. Ils vous permettront de faire preuve d’une relative connaissance du secteur, de quoi éconduire immédiatement le flaireur professionnel du touriste pigeonnable à souhait.

Rappelons aussi deux grands principes : toujours convenir préalablement du prix du service demandé et effectuer quelques comparaisons de prix lorsque c’est possible.

Dans ces circonstances, les maîtres-mots seront calme et analyse de la meilleure solution.

Exactement le contraire de ce qu’espèrent les garagistes peu scrupuleux. Généralement, et le genre humain est ainsi fait, le touriste en proie à une panne désire régler le problème le plus rapidement possible et ranger rapidement l’incident au rayon des mauvais souvenirs. La route des vacances est une sorte de course automobile, le passage aux stands doit donc être rapide.

Pour trouver satisfaction immédiate, l’automobiliste acceptera de payer plus cher le dépannage express. Et parfois dans des proportions vraiment hallucinantes.

Mieux vaut donc parfois perdre un jour de vacances, loger une nuit aux frais de l’assistance dépannage contractée et mettre ce temps à profit pour confier son véhicule à la bonne personne.

Ceci dit, certains pays ont déjà fait en partie le ménage en la matière. En France, sur les autoroutes et les routes express, seules les sociétés de dépannages agréées peuvent se charger de votre véhicule. Et les prix sont fixés par les pouvoirs publics. Sans assurance dépannage, pour un déplacement, une réparation sur place n’excédant pas 30 minutes ou un remorquage jusqu’à 5 km de la première sortie d’autoroute, il vous en coûtera 138 euros pour un véhicule de moins de 1800 kg. Un prix majoré de 50% si l’intervention se situe entre 18 et 8 heures ainsi que les week-ends et jours fériés.

Le remorqueur vous déposera soit à son garage soit à celui de votre choix dans un rayon de 5 km.

Alors que les choses vont dans le bon sens, c’est parfois là que les réels ennuis peuvent commencer.