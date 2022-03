Panique est de retour au village et au cinéma avec "Trois histoires de Cowboy et Indien"

Cowboy et Indien sont les héros de la série télé animée "Panique au village". Une série où l’on retrouve également Cheval, Mouton, Poule, Gendarme, Steven, le livreur de briques, Madame Longrée et Jeanine. "Panique au village", c’est le "Toy Story" belge, cette grande saga de films d’animation est entièrement réalisée avec de véritables jouets, ces petites figurines avec lesquelles nous avons tous joué étant enfants. D’ailleurs Vincent Patar et Stéphane Aubier, les réalisateurs de cette saga, sont restés de grands enfants et ils continuent de jouer avec ces figurines pour notre plus grande satisfaction. Ils jouent et, surtout, ils réalisent leur film à l’ancienne, image par image. Le travail est pharaonique mais quel bonheur. Des films bourrés de trouvailles scénaristiques, de drôleries, de bêtises et de personnages fantasques avec lesquels on aimerait passer encore plus de temps à jouer une fois que la salle se rallume.

Avec Cowboy et Indien, les grands vont retomber en enfance et les petits vont trouver des camarades pour aller jouer dehors… à Cowboy et Indien !