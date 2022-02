Panique des Ukrainiens : 100.000 civils ont quitté leur foyer, les Ukrainiens tentent de fuir par tous les moyens

Et puis, il y a ceux qui préfèrent rester sur place mais qui se protègent via des bunkers. Il y en a 5000 à Kiev comme en atteste cette vidéo. "Depuis 2014, après l’annexion de la Crimée et la guerre à l’est, nous avons remis en état les caves. Du papier hygiénique, des respirateurs, des bougies, du savon. Et environ 68 personnes peuvent tenir dans ce bunker", explique Igor Overchuk, inspecteur de bunker.