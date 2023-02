Panic! At The Disco en concert au SportPaleis le 28 février !

La formation pop rock originaire de Las Vegas primée à de nombreuses reprises est de retour, quatre ans après la sortie de son album numéro 1 ‘Pray For The Wicked’ dont est extrait le mega tube “High Hopes”. Cet album a largement dépassé les grandes attentes suscitées par son cinquième album ‘Death Of A Bachelor’ (2016), qui fut encensé par les critiques internationales et nommé aux Grammy® dans la catégorie ‘Best Rock Album’.

Le titre "House of Memories", extrait de DOAB, fut déjà un énorme succès à l’époque et connaît actuellement un énorme engouement sur TikTok avec plus de 2,1 milliards de vues.

Depuis de nombreuses années maintenant, le groupe séduit un public toujours plus large en surfant sur les vagues rock et pop punk, et réussi à combler le fossé entre les différentes générations et les styles musicaux. De l’emo rock de leur début aux chansons pop convaincantes d’aujourd’hui.

