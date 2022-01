"Pandore" : votre nouvelle série belge avec Anne Coesens et Yoann Blanc

Pandore, votre nouvelle série événement, est un thriller passionnant qui s'intéresse à la question du pouvoir dans notre société. Après les avoir découverts dans La Trêve, retrouvez les comédiens Anne Coesens et Yoann Blanc dans Pandore dès le dimanche 13 février à 20h50 sur La Une et Auvio.

Que raconte Pandore ?

Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité.

Pandore signe le grand retour d'Anne Coesens et de Yoann Blanc dans une série belge. Après La Trêve, ils reviennent s'affronter dans l'arène politico-judiciaire de Pandore. Les comédiens incarnent respectivement Claire Delval, une juge d'instruction implacable, et Mark Van Dijck, un politicien prêt à tout pour accéder au pouvoir. Dans la série, on retrouve également les talentueux Mélissa Diara, Salomé Richard (Baden Baden), Myriem Akheddiou (Invisible), Noureddine Farihi, Anas El Marcouchi (Coyotes) et Vincent Lecuyer (La Trêve 2).