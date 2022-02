Pandore : qui sont les créatrices de votre nouvelle série évènement ?

En 2015, retour dans la ville du Mannenken-Pis et des frites : Bruxelles. Riche se son expérience à l’étranger Savina Dellicour réalise son tout premier long-métrage : Tous les chats sont gris. Une excellente histoire cocasse, sensible et 100% belge sur l’adolescence et ses combats intérieurs. L’oeuvre remporte le Magritte du Meilleur premier film en 2016. A l’affiche on y retrouve Bouli Lanners, Manon Capelle et... tiens, tiens une certaine Anne Coesens.

Pandore, votre nouvelle série belge évènement est à retrouver en exclusivité ce dimanche 13 février à à 20h50 sur La Une. Elle sera également disponible sur Auvio.