"Pandore" : les secrets du scénario de la série belge dévoilés en vidéo

Pandore, la nouvelle série belge produite par la RTBF a démarré (et avec succès !) sur La Une et Auvio. Dans cette vidéo making-of, les créatrices (Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour) se livrent sur l'écriture de la série.

Comment a été écrite la nouvelle série belge Pandore ? Réponse avec les autrices Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour. "On s'est dit, tiens : notre personnage principal est une femme de pouvoir donc, il nous faut aussi un antagoniste de pouvoir et du coup, l'autre pouvoir c'était la politique" expliquent-elles avant de poursuivre : " Quand on a brainstormé, ce qui nous a le plus influencé, c'était la réalité, c'était l'élection de Trump au moment où on a commencé. Il se fait aussi que les choses se sont passées en même temps de toute la vague Metoo, la libération de la parole des femmes etc c'était en parallèle du fait qu'on soit en train d'écrire sur un groupe d'activistes et sur des questions d'agressions sexuelles".

Résumé de la série : Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité.