"Pandore" : les secrets de réalisation de votre série évènement dévoilés en vidéo

Pandore, la nouvelle série belge produite par la RTBF a démarré (et avec succès !) sur La Une et Auvio. Dans cette vidéo making-of, les créatrices (Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour) vous emmènent dans les coulisses de la réalisation de la série.

Comment a été réalisée la nouvelle série belge Pandore ? Réponse avec les autrices : "On a eu une super équipe, on a eu des gens tellement investis, avec si peu de temps avec un tournage si rapide et que chacun se remercie d'avoir apporté autant c'était vraiment beau" expliquent-elles avant de poursuivre : "On tournait tout à deux caméras, ça été un choix, ça permettait de ne pas restreindre les comédien.ne.s, de mettre un certain rythme. (...) Joachim notre chef opérateur a amené une vraie énergie, il s'est mis au service de l'histoire, tout en gardant cette organicité, ce côté humain avec en plus un beau travail sur l'image, un beau travail sur les couleurs, sur la lumière".

Résumé de la série : Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité.

Découvrez Pandore chaque dimanche à 20h50 sur La Une, et en intégralité sur Auvio. Disponible en audiodescription.