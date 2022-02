"Pandore" : le meilleur démarrage pour une série belge depuis 2016

La nouvelle série belge Pandore a démarré sur les chapeaux de roue ce dimanche 13 février sur La Une. Avec 25,7% de part de marché, les deux premiers épisodes ont réuni une moyenne de 309.758 téléspectateurs. C'est le meilleur démarrage pour une série belge depuis 2016 !

Cette très bonne audience fait de Pandore le meilleur démarrage d'une série belge depuis les première saisons de La Trêve et Ennemi Public en 2016. Sandrine Graulich, cheffe éditoriale de La Une, explique ces chiffres :

Pandore est une série de très grande qualité à la fois au niveau du scénario, des acteurs, de la réalisation et de la mise en image. La campagne et les audiences convergent vers le même constat : Pandore est sans aucun doute une des meilleures séries belges créées à ce jour !

La série est également disponible en intégralité et gratuitement sur Auvio. En France, Pandore débarque le vendredi 18 février sur Salto, la plateforme premium de TF1, France Télévisions et M6. Et pour couronner le tout, la série de Vania Leturcq, Anne Coesens et Savina Dellicour a remporté le Prix du public au Festival de télévision de Luchon !