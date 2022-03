"Pandore", la série belge saluée par la critique

Succès d'audience sur La Une et Auvio depuis quelques semaines, Pandore a également conquis les critiques de la presse belge ... mais aussi française ! Diffusée sur Salto chez nos voisins, la série a retenu l'attention de nombreux médias. Petit tour d'horizon de ces différentes critiques.

Chez nous, d'abord, la presse écrite et audiovisuelle a octroyé une large couverture à la nouvelle série événement de La Une. La curiosité des journalistes a rapidement été piquée et de nombreux sujets ont été créés. On en a repéré quelques-uns, particulièrement élogieux :

"Une série addictive et atmosphérique qui s’autorise des incursions inattendues et une constellation de personnages qu’on n’arrive plus à quitter, quels que soient leurs torts." Télépocket

"Riche de thématiques et de questionnements, cette série sombre et complexe fait indéniablement partie des plus belles réussites de la télévision belge francophone." Ciné Télé Revue

"Volontiers mélancolique, claustrophobe et percutante à la fois, la réalisation de Savina Dellicour et Vania Leturcq rend un hommage vibrant à Bruxelles la foutraque autant qu’aux femmes qui y luttent au quotidien contre le sexisme et la violence, réelle ou symbolique." Focus Vif

"La grande réussite de Pandore est de parvenir à livrer des portraits nuancés d’êtres tiraillés entre leurs zones grises, leurs espoirs, leurs fragilités et leurs qualités." La Libre Belgique