Pandore : “J’avais envie de placer un personnage de femme d’une cinquantaine d’années car passé cet âge, elles disparaîssent de nos écrans”

Pandore, la nouvelle série belge produite par la RTBF se poursuit (et avec succès !) sur La Une et Auvio. Les créatrices de la série Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour ont mis en lumière une héroïne âgée d’une cinquantaine d’années. Un choix loin d’être anodin. En effet, à partir d’un certain âge, les femmes actrices ont tendance à disparaitre de nos écrans.

Anne Coesens est également l’actrice principale de la série. Elle interprète l’intègre juge d’instruction Claire Delval âgée de 52 ans.

Pour Pandore, l’actrice et créatrice explique : "J’avais très envie de placer un personnage de femme d’une cinquantaine d’années parce qu’on trouvait que passé cet âge, qu’on dit “critique” souvent, les femmes ont tendance à disparaitre de nos écrans et donc on avait envie de les replacer au centre de notre histoire".