"Pandore" : 5 questions pour tout comprendre de la musique de la série belge

Le générique de la série fait énormément réagir le public depuis le début de la diffusion. D’où vient-il ?

C’était très clair au niveau du générique, l’idée d’avoir une voix de femme et du rap, pour aller avec cette énergie et ce sentiment de révolte. C’était un premier phare dans la nuit. J’ai écouté beaucoup de rappeuses, et très vite, on s’est tournées vers Blu Samu. Je l’avais vue en concert, elle avait une énergie géniale et une voix tellement belle … Mais tous ses morceaux sont un peu chill, relax, et il n’y avait pas exactement ce qu’on cherchait. On lui a donc demandé de faire quelque chose de complètement original pour nous. Pour le flow, on lui a demandé de parler de ce qui la met en colère, et quand elle chante, de le faire avec ce sentiment de révolte, de colère.

Pour la musique, c’est Sam Tiba qui a composé. On lui a proposé quelque chose sur base de la maquette qu’on avait réalisée. Ce n'est pas forcément son style, car c’est une musique plus orchestrale avec une certaine ampleur, avec des cuivres, des violons, pour avoir un côté très épique. Loic Collignon, un des deux mixeurs de la série, a mixé cette musique, a participé à la composition, etc. C’était un vrai travail de groupe.

On nous demande s’il existe une version longue, mais non, c’est bien uniquement le morceau du générique de 40 secondes, totalement créé pour la série.