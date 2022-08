Panda Bear & Sonic Boom : psyché-thérapie

Partis de leurs morceaux favoris, les deux associés transforment la matière première pour donner vie à de nouveaux produits dopants : neuf morceaux phosphorescents et éthérés, traversés de clochettes et de synthés. Condensé des influences de Panda Bear et Sonic Boom, l’album "Reset" est surtout une fameuse capsule atemporelle : une plaque-tournante des matières psychédéliques disponibles sur le marché depuis près de 60 piges. Sous les compos esquissées par le duo, il y a des clins d’œil aux plages idylliques des Beach Boys ("Edge of the Edge"), mais aussi des pulsations chiptune, directement importées des prémices du gaming. La mélodie de "Everything’s Been Leading To This", par exemple, s’apparente à la bande-son d’un Super Mario en pleine montée d’acide dans un passage secret. Des champignons, des pièces d’or et, partout, des carapaces qui rebondissent dans les couloirs du rock psychédélique. Sur la longueur, "Reset" n’est peut-être pas irréprochable, mais toujours pertinent : il offre un arc-en-ciel de sons démentiels. Et c’est bien là l’essentiel.