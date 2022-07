Panama: premiers accords avec les manifestants pour mettre fin aux blocages

Les manifestants exigent une baisse du prix de 82 articles du panier de base et réclament un plafond aux bénéfices des entreprises, une mesure que le gouvernement a rejetée.

Parmi les autres revendications figurent la réduction du prix des médicaments et de l'électricité, l'augmentation des investissements dans l'éducation et la santé publique, et des mesures de lutte contre la corruption.

Le Panama, pays de 4,4 millions d'habitants dont le canal relie les océans Atlantique et Pacifique, présente l'un des taux d'inégalité sociale les plus élevés au monde, avec un accès limité aux services de santé, à l'éducation et à l'eau potable dans certaines régions.