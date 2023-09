Panama : face à la montée des eaux, des indigènes abandonnent Carti Sugdupu, leur îlot des Caraïbes

Carti Sugdupu : cette petite île héberge un peu plus d’un millier d’indigènes. Mais le temps presse et la montée des eaux menace. Les habitants doivent s’entasser les uns sur les autres : dans 30 ans maximum, les terres seront englouties.

"En novembre et décembre, la marée monte très haut, ce qui nous pose quelques problèmes. L’île flotte quasiment à ce moment-là, il y a des inondations. Par conséquent, ceux d’entre nous qui vivent sur les côtes sont encore plus touchés" explique Braulio Navarro, instituteur autochtone Guna.

Sur cette île pas plus grande que 5 terrains de football, les conditions de vie sont très précaires : pas d’eau potable, pas de sanitaires et très peu d’électricité. Les habitants vivent essentiellement de la pêche et du tourisme. A la montée des eaux s’ajoute le problème de surpopulation. Faute de place, certains préfèrent partir sur le continent et c’est au Panama qu’ils seront relogés.

A 73 ans, Magdalena Martínez, autochtone Guna, déménage sur le continent : "Nous voulons une maison où nous pourrons vivre dignement, avec l’électricité 24 heures sur 24, avec de l’eau potable toute la journée, parce qu’ici, nous devons aller chercher l’eau dans les rivières. Donc ça serait une bonne chose pour nous d’être réinstallés, mais il y a aussi le coût des services publics. Ici, nous ne payons rien" témoigne-t-elle.

Pas moins de 300 familles pourront vivre dans ce nouveau quartier d’ici le début de l’année prochaine, et une école sera construite. "Le changement que nous attendons avec le déménagement de l’école sera très appréciable, car nous aurons l’électricité 24 heures sur 24 et toutes les salles de classe sont déjà climatisées, nous aurons les deux ventilateurs que nous n’avons pas ici en raison du manque d’électricité", dit encore Braulio Navarro.

Les estimations des experts du GIEC ne sont pas rassurantes. Le niveau de la mer pourrait s’élever de plus d’un mètre d’ici 2100.