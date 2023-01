Pamela Anderson raconte sa vérité dans un documentaire (bande-annonce)

Le documentaire sur Pamela Anderson raconté par Pamela Anderson arrive en streaming ce 31 janvier. La bande-annonce vient de sortir comme le rapporte le NME et elle donne le ton : alors que l’actrice a toujours été considérée comme une "propriété publique" et peu considérée en tant qu’actrice, la célèbre blonde a cette fois voulu raconter sa vérité : "Je veux prendre le contrôle du récit pour la première fois".

Pamela, A Love Story a été réalisé par Ryan White (The Keepers) et produit par l’un des fils de l’actrice, Brandon Thomas Lee qui a tenu à livrer un récit authentique sur la vie et la gloire de sa mère, en revenant aussi évidemment sur le scandale de la sex tape avec Tommy Lee, batteur du groupe de metal Mötley Crüe et père de leurs enfants.

Pamela, A Love Story sort ce 31 janvier dans un timing bien orchestré puisque la star publiera le même jour sa biographie Love, Pamela.