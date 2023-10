Pamela Anderson félicitée pour ses apparitions sans maquillage à la semaine de la mode à Paris

Il faut une sacrée dose de courage et de confiance en soi pour s’appeler Pamela Anderson et assister aux défilés des plus grands noms de la mode à la fashion week parisienne sans la moindre trace de makeup ! Mais en osant jouer la carte du naturel, l’actrice, l’air de rien, délivre un message fort à la société : "Il y a de la beauté dans l’acceptation de soi, l’imperfection et l’amour."

C’est lors des défilés Victoria Beckham et Vivienne Westwood que la star américaine de 56 ans est donc apparue sans maquillage, ce qui lui a valu une couverture sans précédent dans la presse et une pluie d’éloges sur les réseaux, à commencer par l’actrice Jamie Lee Curtis qui a repris une de ses photos de Paris sur son compte Insta en commentant : "LA RÉVOLUTION DE LA BEAUTÉ NATURELLE A OFFICIELLEMENT COMMENCÉ", soulignant la forte pression présente à ce genre d’événements, et ajoutant : "Je suis tellement impressionnée et bouche bée devant cet acte de courage et de rébellion." Avalanche de likes et de commentaires après ce post, parmi lesquelles Alicia Keys et Selma Blair.