Pamela Anderson devient cheffe pour promouvoir la cuisine végane.

Si le défi du mois de janvier consistant à adopter un régime végétalien, le veganuary, est terminé (se soldant par un record comptant 700.000 participants), la cuisine sans ingrédients d’origine animale n’a pas fini de faire sa promotion. Il y a un an, la cheffe triplement étoilée Dominique Crenn avait prouvé via la plateforme de streaming Masterclass que l’on pouvait faire d’une assiette de tomates ou d’asperges un plat gastronomique, sans ajouter un seul gramme de viande.

On n’a pas terminé d’être abreuvé de conseils et d’idées culinaires pour mieux cerner la cuisine végane. Le répertoire culinaire végétal a en effet trouvé une nouvelle ambassadrice pour vanter ses recettes : Pamela Anderson. La star de "Alerte à Malibu" a accepté d’orchestrer un nouveau show télévisé à la TV canadienne pour cuisiner toutes les alternatives à la viande, rapporte le journal britannique The Guardian.

Végétarienne depuis son enfance et végane depuis 30 ans, son combat pour la défense des droits des animaux est connu.

On se souvient de ses diverses prises de parole aux côtés de l’association Peta, notamment en posant pour des campagnes de communication de cet organisme très actif dans ce combat. En 2016, l’actrice américano-canadienne s’était aussi présentée à l’Assemblée nationale française pour soutenir un amendement visant à interdire le gavage des oies et des canards. Un an plus tôt, elle avait même osé écrire à Vladimir Poutine pour tenter d’intercepter un navire transportant de la viande de baleine entre le Japon et l’Islande.